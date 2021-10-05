القاهرة ـ ناهد إمام



استقبل م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية د.وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة في اول زيارة له خارج لبنان عقب تكليفه مؤخرا بمهام وزارة الطاقة في الحكومة اللبنانية.



وأكد م.الملا ان جلسة المباحثات المشتركة شملت استعراض ومتابعة الاجراءات الخاصة لسرعة وصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الاردن وسورية في اطار ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بالاردن، مضيفا ان التعاون بين البلدين هدفه استراتيجي اكثر منه تجاري في اطار دعم مصر للبنان الشقيق واسهاما في حل مشكلة الطاقة لديه ودعم استقرار الدولة اللبنانية.



وأعرب د.فياض عن امتنانه وتقديره للدور المصري لمساعدة ودعم لبنان، مشيرا الى ان امداد الغاز الطبيعي المصري يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره حجر الأساس في المساهمة بحل مشكلة الطاقة بلبنان، وسيتم عقد اجتماع موسع بين وفدي البلدين للتوصل لصيغة نهائية للتعاقد.



حضر جلسة المباحثات كل من د.مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للعمليات م.يس أحمد، واسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، ومن الجانب اللبناني م.اورور الفيغالي مدير عام النفط بوزارة الطاقة اللبنانية وم.كمال حايك رئيس مؤسسة الكهرباء اللبنانية وعدد من المسؤولين التنفيذيين.