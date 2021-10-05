القاهرة ـ ناهد امام



بحثت د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سبل تعزيز التعاون مع بريطانيا في القطاع الصحي، ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك خلال اجتماعها مع السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، واستهلت زايد الاجتماع بتقديم الشكر للسفير والحكومة البريطانية، لدعم مصر بـ 299 ألفا و680 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد «أسترازينيكا»، في منتصف شهر أغسطس الماضي، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدة أهمية التضامن بين الدول في التصدي لجائحة كورونا.



من جانبه، أوضح د.خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة الضوابط والاشتراطات الصحية المتبعة مع المسافرين بين مصر وبريطانيا، لمواجهة فيروس كورونا، وتيسير حركة انتقال المواطنين بين البلدين.



وأضاف مجاهد أنه تم أيضا مناقشة الإجراءات الجارية بوزارة الصحة البريطانية لسرعة اعتماد شهادات تلقي اللقاح للمسافرين، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR code)، وذلك بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء المتعلقة بالسفر من وإلى بريطانيا، وذلك ضمن حوالي 100 دولة تمت مراجعة الإجراءات الصحية ومستجدات الوضع الوبائي بها.



وتابع مجاهد أن الوزيرة أكدت استمرار العمل واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة لتيسير حركة الانتقال بين مصر وبريطانيا، خاصة لأغراض العلاج والبعثات التعليمية، فضلا عن تنشيط السياحة الآمنة لمواطني الدولتين.



ولفت إلى أن الوزيرة ناقشت التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم الطبي المهني، من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان، والكلية الملكية البريطانية، لتطوير البرامج التدريبية في مختلف التخصصات الطبية واعتمادها ضمن برنامج الزمالة المصرية.



من جانبه، أكد السفير البريطاني لدى مصر حرص بلاده على التعاون الدائم والمثمر مع مصر على مختلف الأصعدة والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا باستراتيجية الدولة المصرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتي ساهمت في خفض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس، كما أكد حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر في القطاع الصحي وتقديم كل سبل الدعم اللازم خاصة خلال التصدي للجائحة.