القاهرة - هناء السيد

اعتمد المؤتمر العالمي الرابع للإفتاء، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤشرا عالميا للفتوى، وذلك للارتقاء بمجال الإفتاء ونقله من مجال سلبي يقتصر على حل المشكلات إلى مجال إيجابي ينتقل إلى عمل التدابير الوقائية للمشكلات والمشاركة في البناء والتعمير.

وأكد المؤتمر في بيانه الختامي امس ضرورة التجديد في الفكر الإسلامي والإفتاء، موضحا ان التجديد الرشيد هو أنجح وسيلة للرد على دعاوى المتطرفين على كل المستويات.

وقال مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم د.شوقي علام إن المؤشر العالمي للفتوى يهدف إلى تبيان حالة الفتوى في كل دائرة جغرافية وفق أهم وأحدث وسائل التحليل الاستراتيجي والإحصائي، للمساهمة في تجديد الفتوى من خلال الوصول إلى مجموعة من الآليات الضابطة للعملية الإفتائية.

وأضاف ان المؤشر العالمي للفتوى يعد بمنزلة الآلية والمقياس الذي يعيد الفتاوى غير المنضبطة الخارجة عن المسار الصحيح إلى سياقها المنضبط وطريقها القويم، حتى لا تظهر خطابات إفتائية متشددة أو منحلة تكون بمنأى عن الحضارة الإسلامية السمحة عبر كل زمان ومكان.

وأوضح ان المؤشر اعتمد على آليات تحليل استراتيجية حديثة وأدوات التنبؤ المستقبلي والاستباقية وتقويم الحالة الإفتائية من جوانبها المختلفة، لذا يقدم عدة نتائج وتوصيات شديدة الدقة والأهمية لكل العاملين بالمجال الإفتائي، كما أنه لا يغفل عن التوصيات الخاصة بكل ما يحيط بالحقل الإفتائي، سواء كانت إعلامية أو نفسية أو غيرها.