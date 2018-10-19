القاهرة - ناهد إمام

وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال إلى القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، ومن المقرر أن تعقد عددا من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع الوزراء لبحث موقف الإصلاحات المتفق عليها.

وقال د.محمد معيط وزير المالية إن المجموعة اﻻقتصادية تعمل على وضع رؤية للتعامل مع الاقتصاد لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أنه سيكون لدى الوزارة سيناريوهات وخطط تنفيذية لمساهمتها في معدلات النمو، ورفع اﻻستثمارات لما يزيد على 20% من الناتج المحلي ومساهمة كل وزارة في ذلك، موضحا أن الحكومة تولي أهمية كبرى لقطاعات الصناعات التحويلية والتجارة الخارجية والقطاع السياحي الى جانب قطاعي الزراعة والاتصالات.