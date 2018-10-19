سانت كاترين - ناهد إمام

انطلقت أمس فعاليات ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي تحت عنوان «هنا نصلي معا» في دورته الرابعة والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور وزراء: الهجرة والأوقاف والسياحة والثقافة والاستثمار والتعاون الدولي والبيئة والآثار والشباب، اضافة الى مشاركة سفراء الدول الاجنبية المعتمدين لدى مصر وممثلي الأديان السماوية الثلاث.

وأكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة خلال بدء فعاليات الملتقى أن الهدف منه هو تعريف العالم بما تحويه سيناء من تراث حضاري وإنساني فريد واستغلال للمقومات المتميزة للسياحة الدينية بجنوب سيناء والتي تمثل الديانات السماوية الثلاث وتوضح مدى التعايش السلمي لهذه الديانات على هذه الأرض الطيبة بصفة خاصة ومصر بصورة عامة، فضلا عن إرسال رسالة سلام ومحبة إلى العالم أجمع بأن مصر وسيناء آمنة.

وقد افتتح اللواء خالد فودة والحضور المشاركون خلال اليوم الأول للملتقى 3 معارض إحدها للتراث البدوي وآخر للصور الفوتوغرافية ومعرض ثالث للاعشاب الطبية.

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ضرورة إرسال رسالة سلام عامة للإنسانية جمعاء من أرض السلام مدينة سيناء، تلك الرقعة التي جمعت مختلف الأديان السماوية، لهذا تأتي أهمية اتخاذ خطوات جادة لإظهار الصورة الحقيقية عن مصر بسماحة شعبها ومحبتها للسلام، ويمثل ذلك إشارة للتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان والسلام العالمي.

ومن المقرر ان يشهد اليوم مؤتمر صحافي عالمي للملتقى، حيث سيتم الإعلان عن«ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي».

وسيتم أداء شعائر صلاة الجمعة في مدينة سانت كاترين في نفس ميقات أجراس الكنيسة التي ستقرع مع انطلاق أذان مسجد الوادي المقدس لصلاة الجمعة وسيؤدي المسلمون والمسيحيون صلاتهم في وقت واحد مما يشكل لوحة ايمانية رائعة لا تتكرر إلى على أرض مصر السلام، ثم سيقوم المشاركون في الملتقى بزيارة دير سانت كاترين.