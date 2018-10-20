سانت كاترين - ناهد إمام

أعلن وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، من دير سانت كاترين، امس، نائبا عن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي، خلال ختام فعاليات «ملتقى الأديان السماوية من أجل السلام» تحت شعار «هنا نصلي معا»، الذي عقد ليومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة جنوب سيناء، بحضور وزراء الآثار والثقافة والهجرة وسفراء 15 دولة عربية وأجنبية.

وقال وزير الأوقاف، اتفق الحاضرون في الملتقى على ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي الذي تضمن التأكيد على أن رسالة جميع الأديان هي السلام، وأنه لا أمن ولا استقرار للعالم إلا بسلام عادل وشامل للجميع.

وأضاف الميثاق، أن السلام العادل يقتضي احترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه أو لغته، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش بسلام على أرضها.

وأشار إلى أن الملتقى أكد أهمية السلام الاجتماعي القائم على مبدأ المواطنة المتكافئة، وإعلاء شأن الدولة الوطنية بعيدا عن العصبيات العرقية أو الدينية أوالمذهبية الخاطئة المدمرة.

كما أكد الميثاق، أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، بل هو خطر داهم على الإنسانية جمعاء، وأن الإرهاب خطر داهم عابر للحدود والقارات، ولا أحد بمنأى عن شره، وأنه يأكل داعميه ومموليه وحاضنيه، وأن أي دعم مادي أو معنوي لقوى الشر والظلام وجماعات الإرهاب إنما هو عدوان على الإنسانية، ولا بد من إرادة دولية وإنسانية جادة وحاسمة في القضاء على قوى الشر والظلام والإرهاب، تخليصا للإنسانية جمعاء من شر الإرهاب والإرهابيين.

وثمن الملتقى دور مصر الرائد رئيسا وحكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب، ووجه التحية للقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشرطة المصرية الوطنية، لجهودهما في مواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة.

وفي خطبة الجمعة امس بمسجد الوادي المقدس، حيث اقيمت صلاة الجمعة مع دق اجراس الكنيسة في نفس الوقت بدير سانت كاترين، قال جمعة، إن اتباع الحكمة والموعظة والقول اللين من أهم الدروس المستفادة من حديث سيدنا موسى عليه السلام إلى الله تعالى في الوادي المقدس ونؤدي الصلاة في ذلك الوادي المقدس.

وأضاف، وزير الأوقاف، أننا هنا في الوادي المقدس ومن البقعة المباركة وقد تجلى الله لنبيه موسى بها وهبطت عليه الرسالة، موضحا أن الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام لفرعون كانت من الله عز وجل ونصحه باللين والرفق وهذا دليل على السلام وكل الأنبياء والرسل جاءت بالسلام.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أن الملتقى حظي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ونحن نقول له: «نحن اد تلك الثقة يا سيادة الرئيس».

وأشار المحافظ إلى أن الملتقى ارسل رسالة للعالم أننا نعيش جوا من التسامح فيما بيننا وبين جميع الطوائف.