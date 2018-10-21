القاهرة - ناهد إمام

قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م.طارق السباعي إن الهيئة قررت منح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر لسداد المستحقات المالية من دون غرامات تأخير لوحدات المدن الجديدة، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة.

وبيّن السباعي في بيان لوزارة الإسكان امس ان هذا القرار يخص المواطنين المخصصة لهم وحدات صناعية واقعة بمجمع الصناعات الصغيرة، وقطع الأراضي بنشاط (صناعي - ورش صناعية) والمبيعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والساري تخصيصها فقط.

وأضاف ان هذه التيسيرات تسري في حالة سريان التخصيص، ولا تسري على حالات الإلغاء، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة.

كما أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية أنه تمت الموافقة على منح جميع المشروعات بنشاط (عمراني متكامل - خدمي)، التي بلغت نسبة إنجازها (95%)، مهلة سنة دون مقابل مادي، لاستكمال باقي الأعمال بالمشروع، ولا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائي إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة 100% طبقا للائحة العقارية.

وأوضح ان ذلك يسري على الأراضي الساري تخصيصها فقط، بالشروط التالية:

عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفي حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، وأن تكون أعمال المرافق الداخلية والخدمات الضرورية منفذة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة ضمن المشروع القومي للإسكان أو الإسكان الاجتماعي.