القاهرة ـ هالة عمران

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان حجم الاستثمارات المستهدفة لرفع كفاءة الخدمات التعليمية يبلغ 40.2 مليار جنيه، وذلك في خطة العام المالي الحالي 2018/2019، تأكيدا على التزام الحكومة بالنسب الدستورية للتعليم، مع الالتزام بالاحتياجات الخاصة بالمنظومة التعليمية الجديدة للمراحل ما قبل الجامعية.

وأوضحت الوزارة في بيان امس انه سيتم توجيه الجزء الأكبر من المخططات المالية والتي تم ادراجها في خطة تطوير المنظومة التعليمية لمختلف المراحل خاصة مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى خطة تطوير التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم ‬المجتمعي للمناطق الأكثر فقرا، بالإضافة إلى برامج محو الأمية وتعليم الكبار.