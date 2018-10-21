«نقل النواب»: لا زيادة في سعر تذكرة المترو في الوقت الراهن

القاهرة - هالة عمران ومجدي عبدالرحمن

أصدر د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وعضوية ممثلين من وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تستهدف توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة «رؤية مصر 2030»، وخطط التنمية القومية.

وأشار الى أن للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدقيق وتوحيد البيانات ووضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها في إطار مؤسسي وفقا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البيني بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكل الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كل البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات، بالإضافة إلى إدراج قاعدة البيانات ضمن مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

وبين القرار أن للجنة القيام بتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة وفقا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية القومية، إلى جانب إتاحة البيانات للجهات الحكومية المختلفة للعمل بها وفقاً لنطاق الاختصاص بكل جهة، وكذا دراسة وتقديم المقترحات التي من شأنها استكمال بناء وتحديث قاعدة البيانات المتكاملة للمصريين بالخارج. ونص القرار على أن تعد اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تعرضها رئيسة اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.

على صعيد آخر، كشف د.هشام عرفات، وزير النقل، أنه سيتم عمل دراسة بسعر تكلفة تذكرة المترو للمرحلة الجديدة التي سيتم افتتاحها نهاية ديسمبر المقبل، والتي تضم أربع محطات جديدة والخاصة بالجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث.

وأضاف عرفات في تصريحات صحافية، عقب تدشينه الجزء الأول من المرحلة الرابعة للمترو والتي تضم 4 محطات أن أسعار شرائح المحطات التي تمت زيادتها في الفترة الأخيرة لم يطرأ عليها تغيير، ولكن سيتم تسعير المرحلة الجديدة وفقا للدراسة التي ستقوم بها.

وتضم المرحلة الجديدة للمترو، 4 محطات، هي: هارون وهليوبوليس وألف مسكن ونادي الشمس.

وفي سياق متصل، قال أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تحريك سعر تذكرة المترو يحتاج إلى دراسة ووقت كاف لتهيئة المناخ العام لذلك، إلى جانب إحداث تغيير وتطوير حقيقي يشعر به المواطن، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأضاف الخشب في تصريح لصحيفة «الشروق» المصرية أنه لا توجد أي قرارات رسمية حتى الآن بزيادة سعر تذاكر المترو، لافتا إلى أنه في حالة الانتهاء الكامل من المحطات وخطوط المترو الجديدة سيتم وقتها مناقشة زيادة التذاكر، قائلا: «مستحيل الخط الأول يبقى زي الخط الثالث أو الرابع».

وأوضح أن تطبيق الزيادة ستكون له معايير تتضمن عدد المحطات بالخطوط الجديدة ومستوى الخدمات بها والتكلفة التي أقيمت بها هذه الخطوط، مشيرا إلى أن الزيادة في سعر التذاكر لن تكون في الوقت الراهن.