بيروت ـ منصور شعبان



أخلى النازحون السوريون مخيمهم في خوش الأمراء (زحلة) في أعقاب إقدام أحد سكان المخيم على خطف مواطن زحلاوي يدعى جوزيف حبيب بالاشتراك مع آخرين يوم الثلاثاء قبل الماضي ثم قتله طعنا بالسكاكين ووضع جثته في كيس من الخيش وألقاها في «ريغار مجرور عام» بالمنطقة.



وبعد أسبوع من البحث والتحري توصل جهاز المعلومات إلى معرفة أحد الفاعلين فتم القبض عليه واعترف بجريمته، وأرشد رجال الأمن إلى مكان الجثة.



وإثر شيوع الخبر، نشر أهالي حوش الأمراء هاشتاغ: «نعم لطرد السوريين من زحلة الليلة!»، ووقتها سارع سكان المخيم إلى الهروب تحسبا من ردات الفعل وقد تم تفكيك المخيم بالفعل.