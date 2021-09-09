

دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المسؤولين اللبناني الى الاقتداء بحركة طالبان، وتشكيل الحكومة بعد أشهر من التعثر.



وقال جنبلاط في تغريدة على حسابه في تويتر: «الطالبان شكلوا حكومة فكونوا مثلهم وتحملوا مسؤولية أمن المواطن ومعيشته وطبابته. أنتم الذين تدعون معرفة كل شيء وفق المنطق الذي يرفض اي تعددية». وقال أيضا: «أفضل شيء ان تحكموا انتم بدل هذه المسرحية اليومية من الاستشارات وهذا الفيض من التحليلات المتعبة في وسائل الإعلام والصحف». وأرفق التغريدة بهاشتاغ يحمل اسم طالبان التي أعلنت عن حكومة تصريف الأعمال أمس الأول.