بيروت – عمر حبنجر :

ظهر دخان الحكومة اللبنانية الأبيض بعد اشهر من التعطيل، وأعلنت الرئاسة اللبنانية ان الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وقعا مراسيم تشكيل الحكومة بعد 45 يوما من اعلان تكليف ميقاتي ونحو سنة من الفراغ الحكومي.

وفور شيوع الأجواء الإيجابية حول قرب اعلان الحكومة تهافت اللبنانيون على محلات الصرافة لتصريف ما بحوزتهم من دولار، بعد تهاوي سعر صرفه الى ما دون 15 الف ليرة فور اعلان الحكومة.

وكان الرئيس ميقاتي أعلن في تصريح صحافي قبل صعوده الى بعبدا أنه "لا ثلث معطلا في الحكومة العتيدة"وقال ميقاتي إنه اجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وطلب منه موعدا لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية".

وأضاف: "لا ثلث معطلا واضحا أو مستترا لأي فريق في الحكومة الجديدة"، معتبرا أن "المهم ثقة الناس وان يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية. الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى إليه".

وعن التحديات التي ستواجه الحكومة والتضامن بين أعضائها قال: "سبق وقلت انني لا أشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان".

وبعد تجاوز معضلة الثلث المعطل كشفت قناة الجديد التلفزيونية أنه جرى الاتفاق مع نجلاء رياشي وجورج دبكيان كوزيرين مسيحيين مستقلين، وهي إحدى العقد التي كانت تعرقل التشكيل.

اعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة

سني:

١- رئيس مجلس الوزراء: نجيب ميقاتي

٢- وزير الداخلية: بسام مولوي

٣- وزير الصحة: فراس الابيض

٤- وزير البيئة: ناصر ياسين

٥- وزير الإقتصاد: امين سلام

شيعي:

١- وزير المالية: يوسف خليل

٢- وزير الاشغال: د. علي حمية

٣- وزير الزراعة: عباس الحاج حسن

٤- وزير الثقافة: محمد مرتضى

٥- وزير العمل: مصطفى بيرم

درزي:

١- وزير التربية: عباس حلبي

٢- وزير المهجرين: عصام شرف الدين

ماروني:

١- وزير خارجية: عبدالله أبو حبيب

٢- وزير الاتصالات: جوني قرم

٣- وزير السياحة: وليد نصار

٤- وزير الاعلام: جورج قرداحي

٥- وزير العدل: هنري خوري

أرثوذكس:

١-نائب رئيس حكومة: سعاده الشامي

٢-وزير الطاقة: وليد فياض

٣- وزير الدفاع: العميد موريس سليم

كاتوليك:

١- وزير الشؤون الاجتماعية: هيكتور حجار

٢- وزير الشباب والرياضة: جورج كلاس

أرمن/أقليات:

١- وزير التنمية الإدارية: نجلا رياشي

٢- وزير الصناعة: جورج دباكيان