بيروت - داود رمال

عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فرحبت بتشكيل الحكومة الجديدة «التي أسقطت بولادتها كل الافتراءات والممارسات والأكاذيب التي استهدفت على مدى سنة كاملة تعطيل المؤسسات لضرب العهد وكسر التوازنات والأعراف والأصول وضرب الدستور بمحاولة الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية واختلاق سيناريوهات وافتعال الأزمات والمبررات لمنع تشكيل الحكومة، الى أن صح الصحيح وتشكلت حكومة بحسب الدستور والميثاق».



وأكدت أن التيار الوطني الحر الذي لم يشارك في الحكومة، قام بواجبه الوطني في تسهيل ولادتها وهو ينتظر بيانها الوزاري ليحدد موقفه من إعطاء الثقة لها، مع فتح باب النقاش لذلك. وشددت الهيئة في بيان، على وجوب قيام الحكومة سريعا بوضع خطة تعاف مالي، وبدء التفاوض مع صندوق النقد والعمل مع مجلس النواب على إصدار التشريعات اللازمة المواكبة، ولاسيما منها قانون الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المحولة الى الخارج مع وجوب السير بالتدقيق الجنائي ووضع برنامج واضح للإصلاح ومحاربة الفساد، وهي أمور مفصلية يتوجب على الحكومة القيام بها للحصول على ثقة التيار والشعب والمجتمع الدولي.