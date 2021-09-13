

إذا كان يجوز الكلام عن حسابات الربح والخسارة السياسية في بلد خسر كل شيء، فإن الرابحين المباشرين في حكومة العهد الأخيرة هما:



1 - الرئيس نجيب ميقاتي الذي نجح حيث فشل الرئيس سعد الحريري في تشكيل حكومة، وفي العودة مجددا الى صلب معادلة الحكم.



ومما لا شك فيه أن هذا النجاح يعود بالدرجة الأولى الى أداء ميقاتي الذي حرص منذ البداية على أن يكون واقعيا وديناميكيا، فلم يغدق الوعود وكثف حركة الاتصالات واللقاءات، وحرص على إضفاء مسحة من التفاؤل وإبقاء نسبة التشكيل متقدمة دائما على نسبة الاعتذار.



وعرف كيف يتعاطى مع الرئيس ميشال عون ويفاوضه ويدور الزوايا معه، ويكسب «ثقته» مع أنه لم يكن مشاركا في انتخابه رئيسا للجمهورية.



اختار ميقاتي الوقت المناسب للتقدم الى منصة رئاسة الحكومة بعدما استنفد الحريري كل طاقته وأوراقه وسدت في وجهه أبواب التأليف، واستفاد من جملة عوامل داخلية وخارجية: التغطية السنية الكثيفة وكان الحريري في صلبها، الأزمة المتدحرجة التي تجاوزت الخطوط الحمر بعدما أوغلت في مرحلة الانهيار واقتربت من عتبة الانفجار الاجتماعي والأمني، والموقف الدولي الذي انتقل، وتحت وطأة هذه المخاطر، من المطالبة بحكومة إصلاحات الى الاستعداد لتقديم مساعدات غير مشروطة بإصلاحات.

ومثلما استند ميقاتي الى دعم فرنسي ببعد أميركي، استند في الداخل الى دعم حزب الله الذي سماه وصوت له في استشارات التكليف، وكان وصل إلى قناعة بأن البلد لم يعد يحتمل فراغا، ولم تعد حكومة دياب صالحة للاستخدام، كما ليس ممكنا اللجوء إلى حكومة اللون الواحد.



عندما قرر ميقاتي قبول مهمة التكليف، كان قد اتخذ قراره بإنجاز التأليف. هو جاء ليشكل ويبقى لا ليعتذر وينسحب. وعندما اكتملت حلقة التقاطعات الإقليمية - الدولية في المنطقة، بعد كل التطورات التي تدافعت في خلال شهر من أفغانستان الى إيران ومن العراق الى سورية، ومن مصر الى لبنان، لم يتأخر ميقاتي في التقاط هذه اللحظة الإقليمية المؤاتية وفي تمرير حكومة المهمة الصعبة بطريقة سهلة.



2- الرئيس ميشال عون الذي خاض معركة حكومية صعبة امتدت لأكثر من عام، وكان له ما أراد، وليس المقصود هنا الحصول على الثلث المعطل أو الضمان، فهذه المسألة غير واضحة وعلى قدر من الالتباس والإشكالية في الحكومة الجديدة التي ستكون فيها خارطة المواقف والتحالفات متحركة تبعا لكل ملف ومسألة، وإنما المقصود أن الرئيس عون نجح في تحقيق أمرين وهدفين: الأول هو إزاحة الرئيس سعد الحريري ردا على موقف الحريري بإقصاء باسيل ومحاربته، وحصل ذلك إنفاذا لمعادلة «يبقيان معا في الحكومة أو يخرجان معا منها»، والأمر الثاني هو خوض عملية تأليف الحكومة من موقع الشريك المعني بالتفاصيل، حقائب وأسماء، وليس من موقع المتلقي والموقع على تشكيلة يعدها ويصنعها الرئيس المكلف.



ولكن هذه المعركة الأخيرة التي خاضها عون في عهده جاءت مكلفة جدا. فقد أدت الأزمة السياسية الحكومية الى تعميق وتسريع وتيرة الانهيار، والى تآكل من رصيد العهد وشعبيته. وإذا كان التيار الوطني الحر يتصرف بعد ولادة الحكومة من موقع أنه خرج بانتصار سياسي، فإنه انتصار «موضعي» من دون مفاعيل شعبية، وهذا نوع من الانتصارات الوهمية والهشة ومعرض للسقوط عند أول انتكاسة، وعند حدوث انهيار مفاجئ.



في المقابل، هناك خاسران، ولكن بدرجة متفاوتة: الأول وبدرجة خفيفة هو الرئيس نبيه بري الذي أثبتت مجريات المعركة الحكومية أنه فقد الكثير من قدرة التأثير والتحكم. فلا هو نجح في تثبيت الحريري والوصول معه الى حكومة، ولا هو نجح في فرض نفسه لاعبا رئيسيا في حكومة ميقاتي وقادرا على فرض شروطه. أما الخاسر الثاني وبدرجة كبيرة فهو الرئيس سعد الحريري الذي خرج من الحكم لمرة ثانية وأخيرة في عهد عون، ويواجه تحدي العودة الى رئاسة الحكومة من باب انتخابات نيابية تشكل تحديا له مثلما يواجه موجبات العلاقة الدقيقة مع الرئيس ميقاتي.

من جهة هو ملتزم دعم حكومة له فيها وزيران على الأقل، ومن جهة ثانية هو متضرر أول من نجاح الحكومة في مهمتها وفي إعادة بناء علاقات لبنان مع الدول العربية والغربية.



يبقى أن الرابح الأكبر الذي لا يقف في الواجهة وإنما يلعب من وراء الستارة هو حزب الله الذي تشاء الصدف أن العامين 2005 و2011 يلتقي لمرة ثالثة، وفي ظروف أكثر دقة وصعوبة من مع الرئيس ميقاتي الذي مثلما استفاد من تجربة علاقته السابقة المضطربة مع الحريري استفاد من تجربته الحكومية السابقة مع حزب الله، للوصول في النتيجة الى حكومة حظيت بقبول الحريري من دون أن يكون مؤثرا في قرارها وحظيت بدعم حزب الله من دون أن تسمى حكومة حزب الله.



حكومة ميقاتي تعرف بأنها حكومة المهمة الصعبة وحكومة الفرصة الأخيرة، وحكومة وقف الانهيار ومنع الانفجار. والأبرز من كل ذلك أنها حكومة الانتخابات، لا حكومة الإصلاحات. الهدف الأول هو الوصول الى محطة الانتخابات كاستحقاق مفصلي، وأما الإصلاحات الجذرية والأساسية فإنها مؤجلة الى حكومة ما بعد الانتخابات.