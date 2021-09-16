بيروت ـ عامر زين الدين



عقدت كتلة «اللقاء الديموقراطي» اجتماعها الدوري في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور نواب الكتلة، وأصدرت بيانا رحبت فيه «بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تأخرت لأكثر من 13 شهرا فاقمت على اللبنانيين الكثير من الأزمات، التي لا بد للحكومة أن تنبري بكل جهد وجدية لمعالجتها فورا من بوابة الانكباب على العمل الحثيث، وتطبيق الإصلاحات المنتظرة التي وحدها توقف النزف في القطاعات الحياتية، وتفتح الباب أمام استعادة ثقة الناس، لا فقط الثقة النيابية».



ولفتت الكتلة إلى «الضرورة القصوى لإصدار البطاقة التمويلية بأسرع وقت لا الاكتفاء بالإعلان الشكلي لها، وأن تطبق عليها كامل معايير الشفافية والتوزيع العادل البعيد عن أي استغلال سياسي مع التأكيد على وقف الدعم الزائف الذي يستنزف أموال اللبنانيين، وأن تولي قطاعات الاستشفاء والتعليم والرعاية الاجتماعية الأولوية المطلقة». وشددت على «ممارسة الحكومة درجات عالية من الجدية والمهنية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي».



ودعت إلى «إزالة كل العوائق من أمام هذه المفاوضات لفتح الطريق أمام المساعدات الممكنة ولتصحيح الخلل البنيوي في الاقتصاد اللبناني، كما لا بد من الإعلان الشفاف عن كيفية التصرف بالمبلغ المخصص من الصندوق للبنان ضمن حقوق الصرف الخاصة، وتحديد المجالات التي سيتم استعمالها فيها بنزاهة وشفافية مطلقتين». وأكدت الكتلة على «أهمية تبني كل مندرجات المبادرة الفرنسية التي تشكل الأسس العملية والواقعية للإصلاح المنتظر».