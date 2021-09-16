بيروت- خلدون قواص



دشن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جولاته البروتوكولية، ما بعد تأليف الحكومة، بزيارة دار الفتوى «لتبيان العلاقة الوثيقة التي تربط رئاسة مجلس الوزراء مع دار الفتوى الكريمة»، وفق ما اعلن بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان.



وقال ميقاتي ان الحكومة لن تكون إلا في خدمة المواطن اللبناني وتطلعاته المستقبلية، ليعود لبنان كما كان وأفضل.



وفور وصوله الى دار الفتوى عقد الرئيس ميقاتي خلوة مع المفتي دريان ولاحقا انضم اليهما العلماء، مديرو المؤسسات التابعة لدار الفتوى، حيث أطلعهم ميقاتي على رؤيته في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتعددة، التي يعانيها الشعب اللبناني.



من جهته، بارك المفتي دريان الجهود التي بذلها ميقاتي لتشكيل الحكومة، بالتعاون مع المخلصين الحريصين على لبنان وشعبه، مشددا على تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية، مؤكدا ان خيار لبنان كان وسيبقى خيارا وطنيا، عربيا بعيدا عن المحاور التي تتناقض مع مصالحه الوطنية، وحث المفتي دريان ميقاتي على الإسراع في إيجاد الحلول للأزمات التي يعانيها الناس، والبدء بالخطوات العملية للنهوض بالدولة ومؤسساتها، واحتضان قضايا الشعب ومتطلباته الحياتية، وكل ما له علاقة بتوطيد مكانة الدولة وهيبتها ودورها الراعي لشؤون أبنائها، دون تفريق بين منطقة وأخرى، ليسود العدل بين اللبنانيين جميعا.