بيروت ـ منصور شعبان



شهد مخيم عين الحلوة (شرق صيدا) اشتباكات عنيفة بين عناصر من حركة «فتح» وآخرين من تنظيم «جند الشام» أمس، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة وقذائف «B7» على خلفية اعتقال الأمن الوطني الفلسطيني، التابع لحركة «فتح»، المطلوب مصطفى الفران في محلة الطوارئ التعمير داخل المخيم، وتسليمه لمخابرات الجيش اللبناني عند حاجز البركسات الفيلات، وهو مطلوب للدولة اللبنانية ومن سكان صيدا البلد سابقا.



وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من الجرحى بين الجانبين ودفعت السكان إلى ترك منازلهم والنزوح إلى خارج المخيم.



في هذا السياق، نفت حركة «فتح» الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن اقتحام لمقارها في مخيم عين الحلوة. وعلى الرغم من من هذا النفي، فقد هاجم مسلحو «جند الشام» مكتب «فتح» الذي يقع على مقربة من حاجز الجيش وأحرقوه، وطال رصاص الاشتباكات عددا من المنازل في مخيم المية ومية المجاور.



ولفت قائد القوة الفلسطينية المشتركة العقيد عبدالهادي الأسدي إلى أن «اتصالات تجري على أعلى مستوى ما بين القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية وكذلك فاعليات صيدا، ولاسيما النائب بهية الحريري، من أجل وقف إطلاق النار وعودة الأمور إلى طبيعتها».



وأشار إلى أن «ما يجري مناوشات محصورة في رقعة جغرافية محددة في البركسات الطوارئ داخل المخيم، وسنعمل سريعا بتعاون الجميع على وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع».



تزامن ذلك مع إقدام شبان على إحراق علم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بركسات مخيم نهر البارد (شمال لبنان) وإشعال الإطارات احتجاجا من العديد الأهالي على إهمال قضية السكن لهذه العائلات، مطالبين «الأونروا» بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.