بيروت - منصور شعبان



دعا البطريرك الماروني ​بشارة الراعي اللبنانيين إلى عدم الخوف أو اليأس «فكل ما ترونه اليوم مرحلة صعبة، نعم، وتمضي بالصلاة والصمود، بحسن الخيار والتمسك بالثوابت، بتغيير الواقع بالوسائل الديموقراطية».



وقال: «ان مسيرة التغيير مستمرة، منذ اتفاق الطائف والدولة تعد الشعب بمعالجة الأزمات لكن الأزمات ازدادت والصراع الوطني يتعمق والولاء للبنان انحرف حتى دخلنا عتبة الانهيار، مطالبتنا بمعالجة واقع الانهيار يهدف للمحافظة على وحدة لبنان لأن تفاقم الوضع بات يشكل خطرا عليهما».



وأشار،​ في عظة ألقاها خلال «قداس الشهداء» الذي ترأسه في كنيسة سيدة إيليج في ميفوق، إلى «اننا «شكرنا الله على خروج لبنان من أزمة الحكومة وشكرناه على تشكيل حكومة جديدة اتخذت شعار «معا للإنقاذ»، ونحن اليوم إذ نجدد لها تمنياتنا بالنجاح نأمل ان تعمل كفريق وطني واحد يعكس وحدة الدولة لوقف التدهور والتصدي للعمليات المتواصلة لضرب الدولة ككل والمس بنظامها الديموقراطي».



وشدد على انه «لا يمكن ان تستقيم الدولة مع ممارسات أو مواقف تتنافى وكيانها ومؤسساتها ويسمونها بكل بساطة نقاطا خلافية وكأن حلها غير ضروري من مثل حياد لبنان وعدم انحيازه وتصحيح الممارسات المنافية للدستور واتفاق الطائف والطريقة التي تم فيها إدخال صهاريج المحروقات وإعاقة التحقيق بجريمة المرفأ كان المطلوب إيقاف التحقيق».



وقال: «ما يعزز أملنا هو ان الظروف الداخلية والإقليمية والدولية التي استولدت هذه الحكومة تسمح لها بالقيام بالملح الذي يحتاجه الشعب اللبناني منها، أذكر أولا إجراء الإصلاحات واستنهاض الحركة المالية والاقتصادية، ثانيا تأمين العام الدراسي ودعم المدارس الخاصة على غرار الرسمية، ثالثا حل أزمة المرحوقات والكهرباء وإغلاق معبر التهريب على الحدود، رابعا معالجة قضية برادات التفاح منعا لإتلافه».