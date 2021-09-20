أشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إلى أن «إجمالي التدفقات المالية لتحويلات المغتربين الى لبنان بلغت 6.3 مليارات دولار خلال عام 2020، وهو ما يمثل 11.5% من مجمل التحويلات الى المنطقة العربية بأكملها. وقد احتل لبنان المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد من التحويلات التي بلغت 923 دولارا للفرد. وقد شكلت التحويلات الى لبنان نسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب سعر الصرف في السوق الموازي. ويحتل لبنان المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث التنوع في مصادر تحويلات المغتربين بسبب الانتشار الواسع للمغتربين اللبنانيين حول العالم.