أعلن الجيش اللبناني أمس توقيف خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي في طرابلس شمالي البلاد. وقالت قيادة الجيش، مديرية التوجيه، في بيان صحافي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عددا من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان. وبحسب البيان، سعى عناصر الخلية إلى تجنيد آخرين لمساعدتهم، مشيرا إلى أن الخلية بدأت نشاطها في يونيو الماضي، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين ـ طرابلس في 22 أغسطس الماضي. ووفق البيان، تمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.