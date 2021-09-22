نشر حساب السفارة الأميركية في بيروت عبر «انستغرام» صورة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا وهي على متن طائرة تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط» في طريقها إلى لبنان. وأرفقت السفارة الصورة بهاشتاغ «شيا راجعة».



في هذه الأثناء كرمت السفارة الأميركية في بيروت الأميركيين الـ 9 الذين سقطوا في «الهجوم الإرهابي» على السفارة الأميركية في بيروت (منطقة عين المريسة) في العشرين من سبتمبر عام 1984.



القائم بالأعمال ريتشارد مايكل قال: نكرم تضحيات من خدموا في هذه السفارة وجهودهم لبناء شراكة مع اللبنانيين، تلك الشراكة تبقى قائمة حتى اليوم على الرغم من الصعوبات والتحديات.



ولم يشر مايكل إلى الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك الهجوم الذي أودى بحياة العديد من اللبنانيين العاملين في السفارة.