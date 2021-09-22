بيروت - داود رمال



حضر ملف الحدود البحرية الجنوبية في ضوء التعديات الإسرائيلية على المنطقة البحرية المتنازع عليها في الاجتماع أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، حيث تم بحث التطورات التي نشأت بعدما أقدمت إسرائيل على تكليف شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها. وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الإسرائيلية والاجراءات التي سوف يتخذها لبنان عطفا على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة.



وعلمت «الأنباء» ان لبنان لن يقف مكتوف اليدين أمام العدوانية الإسرائيلية ولديه خيارات متعددة، أبرزها سحب المرسوم 6433 المودع لدى الأمم المتحدة وتعديله وإرفاقه بالإحداثيات الحديدة بناء على دراسة الجيش التي تحدد بدقة الحقوق والحدود البحرية اللبنانية.