

بيروت ـ داود رمال



استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس في مكتبه في السراي الكبير سفير الكويت في لبنان عبدالعال القناعي الذي قال بعد اللقاء: قدمت للرئيس ميقاتي تهنئة الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس النيابي، وأعربت له عن أملنا أن تتكلل جهود هذه الحكومة بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الشقيق، كما سلمته رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وأعربت له أن الكويت ستبقى دائما إلى جانب لبنان، وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره.



وردا على سؤال حول العلاقات بين الكويت ولبنان، قال القناعي إن الكويت لم تدخر وسعا في تقديم ما هو ممكن للبنان الشقيق بهدف استقراره ورفاهية شعبه.



وحين سئل: هل سيزور الرئيس ميقاتي الكويت قريبا؟ أجاب: أهلا وسهلا به إن شاء ذلك، وهو سيكون بين أهله وفي بلده.