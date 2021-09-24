

أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي



وقالت فرونتسكا، بعد لقائها وزير المالية اللبناني يوسف الخليل: «أود أن أعبر كالعادة عن دعم الأمم المتحدة للبنان، وأن أؤكد في الوقت نفسه على أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية التي نعتبرها في غاية الأهمية بالإضافة إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وأضافت: «تطرقنا إلى موضوع حقوق السحب الخاصة وآلية التصرف بها وموضوع الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام، ولدي الآن تصور واضح»، واصفة أجواء الاجتماع بأنها «مثمرة للغاية».



وأعربت عن أملها في «أن يتم تنفيذ خطة الإصلاح الطموحة للغاية لأن المهم بالنسبة لنا هو لمس التقدم والتخفيف من قسوة الحياة المؤلمة على الناس خاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والمحروقات».