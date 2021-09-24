حذرت مؤسسة كهرباء لبنان أمس من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر الجاري مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات.



وذكرت الشركة في بيان أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميغاواط من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذي تحصل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق.



وأضافت الشركة ان مخزوناتها من زيت الوقود من الدرجتين (إيه) و(بي) وصلت لمستويات حرجة ونفدت بالفعل في بعض المحطات التي توقفت حاليا عن إنتاج الكهرباء.



وقالت في البيان: «خلال الأسبوعين الأخيرين فقط تعرضت الشبكة الكهربائية إلى ما يزيد على 7 انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية، وإنه إذا ما استمرت الأمور على حالها فهنالك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل أواخر شهر سبتمبر الجاري».



ووقع العراق اتفاقا في يوليو يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني من شح السيولة بسداد قيمة مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة عام بالسلع والخدمات.



وزيت الوقود الثقيل ليس مناسبا للاستخدام في لبنان، وبالتالي يتم استبداله في مناقصات بنوع مناسب من الوقود.