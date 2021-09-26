بيروت - خلدون قواص



أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي أن العسكر والضباط يقومون بخدمة وليس بعمل، وهم يخدمون المجتمع وأهلهم، ولن يترك وسيلة يمكن القيام بها لتحسين أوضاعهم لوجستيا وماديا ومعنويا واجتماعيا وهذا حقهم، وان الوضع العام بأجمله غير مريح وسيقوم بالعمل الذي يقدر عليه. ورأى بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن الوضع الأمني في لبنان مقبول ومرض وليس ممتازا. وقال: أتابع التقارير الأمنية لحظة بلحظة وساعة بساعة ويوما بيوم ونعالج كل ما يطرأ فورا مع فريق العمل المساعد لي، وعن غياب حواجز قوى الأمن الداخلي على الطرقات فإن هذا يكون بحسب الوضع اللوجستي من جهة وتحقيق الأمن من دون إزعاج المواطنين من جهة ثانية.



وأضاف: أخذنا بتوجيهات سماحته بما فيه تأمين حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار، وأكد المفتي دريان على إجراء الانتخابات ووعدناه أننا كحكومة ملتزمون في البيان الوزاري بهذا الأمر وان سلامة المواطنين وامنهم من أول واجباتنا ورسالتنا وسيكون لنا لقاءات عديدة مع سماحته للتواصل الدائم.