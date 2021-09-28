شددت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي على أهمية وجود استراتيجية «شبكة الأمان الاجتماعي» للتأكد من وصول الخدمات الأساسية الى كل المواطنين.



وقالت رشدي في تصريح للاعلاميين عقب لقائها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي انها بحثت في سبل دعم الأمم المتحدة للاولويات الطارئة وفي كيفية دعم لبنان للخروج من أزماته.



واضافت انها بحثت ايضا مع رئيس الوزراء التحضير لتقديم المساعدات النقدية وأهمية اعتماد مبدأ الشفافية في هذه المعايير بالإضافة الى وجود معايير دولية لوصول المساعدات بشكل مباشر الى كل من هم بحاجة اليها. وأكدت رشدي «أهمية مبدأ المحاسبة التي تبنى عليها الثقة من قبل المواطنين وأيضا من قبل المجتمع الدولي».



وأشارت الى أهمية البدء في الإصلاحات المطلوبة بالقول «نحن نعول على دولة الرئيس ميقاتي والوزراء للقيام بالاصلاحات الواضحة وهو الأمر الذي يحتاج اليه البلد اذا اردنا ان يخرج من أزمته».



ولفتت رشدي الى ان «معيار نجاح الحكومة هو طريقة مقاربة الاصلاحات وليس المطلوب فقط العمل على الأمور الطارئة على المدى القصير بل أيضا الخروج برؤية متوسطة وأخرى بعيدة المدى».