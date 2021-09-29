بيروت ـ داود رمال ومنصور شعبان



أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر أمس، انه عرض مع رئيس المجلس بعض النقاط «التي حصلت معي في باريس وسألني أسئلة معينة خاصة وأعطيته الإجابات اللازمة».



وأضاف: «لدينا مشاريع قوانين ومن بينها الكابيتال كونترول والمراسيم التنظيمية الصادرة عن مجلس النواب، وبات أكثر من 20 مرسوما حاضرا وسنحث الوزراء لإقرارها».



وتابع ميقاتي «لا إشارة إلى إلغاء الانتخابات النيابية وبما يتعلق بالانتخابات البلدية ليس هناك أي نية لتأجيلها أيضا»، علما أنه تحدث عن تأجيل الانتخابات البلدية في إطلالته التلفزيونية أول من أمس.



وأضاف «أما فيما يتعلق بقانون الانتخابات فنحن سلطة تنفيذية لدينا واجبات سنقوم بها حسب القوانين النافذة لتطبيقها ولدينا نية صادقة وأكيدة لإجراء الانتخابات».



وعن الزيارة إلى سورية، قال ميقاتي «لا يمكن أن أسمح ليتعرض لبنان إلى أي مخاطر».



وأردف «أتعامل بهدف من أجل انجاح المفاوضات وإنقاذ لبنان، وسأتوجه إلى البلاد العربية بعد أن أنهي زياراتي الخارجية إلى بعض الدول».



وأشار ميقاتي إلى أن «قانون قيصر ليس عقوبات على لبنان أو حصارا عليه إنما هو على من يتعاطى مع النظام السوري، وهذا لا ينطبق على واقع لبنان».



وكان ميقاتي أكد في اطلالته التلفزيونية أنه لن يقوم بزيارة إلى سورية من دون موافقة المجتمع الدولي.



وأكد أنه «سيكون هناك ورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الموجودة لا سيما القوانين الإصلاحية»، وبموضوع التعيينات، قال ميقاتي «إنني لست من هواة صنع الخلافات لأظهر ان أحلها وليس لدينا غاية لا لتعيين أزلام أو غيرهم». ​ولفت ميقاتي في مقابلة مع قناة LBCI إلى أن «جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لانقاذ لبنان واخراجه من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها»، مؤكدا أن «​التفاهم الذي حصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون أدى الى تأليف حكومة»، وقال «أنا لم أكلف كي لا أؤلف، وقد يكون توقيتي مختلفا عن توقيت الرئيس سعد الحريري الذي كان يريد حكومة اختصاصيين». وأضاف «حكومتي هي لوقف الارتطام، ولا وجود لحزبيين فيها».



وفي سياق حديثه، أكد ميقاتي أن «الانتخابات النيابية ستحصل في 27 مارس».



في غضون ذلك، أصدر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب تعميما إلى جميع البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج حدد فيه موعد تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022 وذلك ابتداء من الاول من شهر أكتوبر المقبل ولغاية العشرين من نوفمبر 2021 وذلك من خلال اعتماد التسجيل الالكتروني عبر الدخول الى الموقع المخصص للتسجيل https://diasporavote.mfa.gov.lb، أو الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي www.mfa.gov.lb، أو الحضور شخصيا الى البعثة الديبلوماسية الأقرب، أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقا للأصول شرط ان يُبرز المغترب اللبناني بطاقة هوية لبنانية أو إخراج قيد لبناني أو جواز سفر لبناني وبطاقة إقامة في البلد الأجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي أو جواز سفر لبناني ممهور بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل، أو رخصة قيادة أجنبية.