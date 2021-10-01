بيروت ـ عمر حبنجر



يعيش لبنان، ومعه المنطقة، اليوم، اعادة صناعة الجغرافيا بأدوات حادة، وبالتالي اعادة تشكيل دولة طائفية بقوة سلاح مشهر باسم المقاومة حينا، ومكافحة الارهاب حينا آخر، وما بين استنفار الحلول السياسية وعجز الشعوب يبقى الافق مفتوحا على مخاطر كثيرة.



ويواجه الشعب اللبناني كل هذا، في ظل سلطة محكومة من مافيا سياسية تتلطى خلف حمايات طائفية، ارتكبت الموبقات بحق البلد، وترتاب بفعلتها هربا من الحقيقة، عبر الاحتماء بالحصانات النيابية، او اللجوء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي مازال منذ نشأته حبرا على ورق.



ويشعر المواطن اللبناني اليوم بأنه متروك لقدره كالراكب في سفينة بلا ربان، بعدما عجزت سلطاته عن وقف عبث بعض من فيه، باستقرار جواره الحاضن، بما يتطابق مع قول لرئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة مؤداه «من يترك نافذة منزله مفتوحة في فصل الشتاء، ليس له ان يستغرب دخول المطر».



ودليل ذلك، عدم اقتناع عواصم عربية بدعوة رئيس الحكومة اللبنانية لزيارتها، اكان الرئيس السابق حسان دياب، او الرئيس الحالي نجيب ميقاتي، على الرغم من تدخل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكثر من مرة.



وحتى زيارة لبنان على المستوى الدولي، باتت من النوادر، ويكاد صالون الشرف في مطار بيروت يفتح لأول مرة الاسبوع الفائت، في استقبال رئيس وزراء الاردن بشر الحصاونة، الذي جاء ساعيا الى ضم لبنان الى مشروع الغاز العربي، الآتي من مصر بطريق الأردن، وعبر سورية.



على ان جديدا طرأ، تمثل بتصريح لمسؤول اميركي رفيع، نقلته قناة «أم تي في» وفيه قوله بأن لبنان على عكس ما يسوق، ولايزال في صلب اهتمامات واشنطن، وهو ليس مادة للتفاوض والبازار، لا مع ايران ولا مع اي دولة، ولو تبدلت تعبيرات الديبلوماسية الأميركية.

المصادر المتابعة في بيروت، لاحظت الاهتمام الاميركي امس، من التفاوض على مرور الغاز المصري الى لبنان متجاوزا عقوبات «قيصر» ومثله المازوت الايراني لحزب الله، ما يؤشر على نوع من الحلحلة.



لكن المنظومة الحاكمة في لبنان لا تحاكي المستجدات، وحتى لو فعلت فانها تتعمد الخطأ. وهنا ما يتبدى مع المحقق العدلي طارق البيطار بتفجير المرفأ، ومع الاستحقاق الانتخابي ومع ودائع المودعين في المصارف، وفي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، والتهريب المقونن، الذي يكتفى بمحاربته بـ«الحزن» والاسى على السيادة الوطنية.



وبالنسبة لتشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد لوحظ حرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الاشارة الى الطابع الرضائي التوافقي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث كرر في بيان له، عبارة التوافق مرتين مع الاسماء المفاوضة، وتقصده القول «ان تشكيل هذا الوفد جاء بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية».



المصادر توقفت مرة أخرى، بانتظار رأي الرئيس ميقاتي، بترؤس رئيس الجمهورية، اجتماعا مع مسؤولي شركة لازار الاستشارية الدولية المكلفة، باستكمال مهمة تحضير خطة التعافي الاقتصادي، بما يدعم موقف المفاوض اللبناني، وهذا شأن مجلس الوزراء، الذي غيب نائب رئيسه سعادة الشامي رئيس لجنة التفاوض، ومثله وزير المال عن الاجتماع، في خطوة اخرى على طريق تحويل النظام اللبناني من برلماني، الى رئاسي، تشبها كما يبدو، بما يجري في احد البلدان العربية، بمعزل عن الظروف والمبررات.



المصادر قلقة، في ضوء كل هذه المقدمات على مصير التعيينات المقبلة، حيث يكون الوقوف على توجهات رئيس الجمهورية بمنزلة الطامة الكبرى، على صعيد التوازنات الوطنية، لكنها تأمل عدم انسحاب هذه المرونة الميقاتية على المرحلة المقبلة، حينما يحين وقت الجد والتنازلات والاصلاحات. اكان على صعيد التعيينات، او ترسيم الحدود المائية جنوبا، فالاولى دافعها الانتخابات النيابية المقبلة، بينما رأس الاهتمام في الثانية إزالة العقوبات الاميركية عمن نزلت بهم لاسيما الصهر جبران باسيل.



والراهن ان المؤشرات لا تطمئن، فمع صدور مراسيم تشكيل حكومة ميقاتي، انكفأ الدولار الاميركي في السوق السوداء من سقف العشرين الفا، الى عتبة الخمسة عشر الفا، لكنه عاد ليرتفع الآن، ويصل الى حدود الثمانية عشر الفا، كما ان الاداء الحكومي ابقى على السياسة ذاتها حيال ازمة المحروقات والتهريب والسوق السوداء وغياب اي اجراءات فاعلة، مع التأخير في تنفيذ البطاقة التمويلية، قبل رفع الدعم، علما ان اللجنة الوزارية الخاصة بتلك البطاقة انهت عملها، وبقيت بعض الاجراءات قبل الوصول الى بدء التسجيل على المنصة الالكترونية.

في غضون ذلك، انتهى امس عقد عمل الباخرتين التركيتين المنتجتين للطاقة مع لبنان، وباشرتا الاستعداد للرحيل، ما يعد اللبنانيين بالمزيد من العتمة في ظل عجز السلطة عن ايجاد البدائل.



وعلى الصعيد المالي، حسم مصرف لبنان قراره باستمرار العمل بالتعميم رقم 151 حتى نهاية الشهر الاول من سنة 2022. وبالتالي بات على المودع ان اراد سحب جزء من امواله، او كلها، ان يتقاضاها على سعر 3900 ليرة للدولار، بينما دولار السوق السوداء على مشارف 18 الف ليرة. وقد رفضت رابطة المودعين هذا التمديد، الذي هدفه تحميل المودعين وزر الانهيار بتواطؤ مصرفي سياسي.



اما في موضوع الانتخابات، فعقدة اقتراع المغتربين تهدد هذا الاستحقاق بالصميم، فمختلف القوى السياسية تعطي هؤلاء الحق بانتخاب النواب الذين يطمئنونهم الى المستقبل، بينما يتصدر حزب الله قائمة المطالبين بتعليق هذا البند في قانون الانتخابات، «لأننا نخاف من تعقيدات قانونية قد تطول الناخبين المقترعين لمرشحي حزب الله، في ولاية «ميتشغان» الاميركية، كما قال النائب علي فياض عضو كتلة الوفاء للمقاومة».