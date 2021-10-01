بيروت - اتحاد درويش



قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة: «البلد اليوم مكشوف ومحتكر بشدة، ومدة السماح للحكومة ضرورية لكن على قاعدة الأولوية للناس وخدماتها قبل الانتخابات».



ولفت إلى أن «صندوق النقد الدولي ليس كرما على درب، كما يقول المثل، والمفاوضات معه طابعها اقتصادي ومضمونها سياسي، وما دخلت السياسة في شيء إلا أفسدته. ولذلك، أكرر وأؤكد التعويل منفردا على صندوق النقد كالتعويل على كأس سم، والمطلوب تعدد الخيارات بما في ذلك الخيار الشرقي».



واعتبر قبلان أنه: «ليس صحيحا أن لبنان محمية إيرانية بل تاريخيا هو محمية أميركية انكشفت عن فساد ونهب وتفليسة تاريخية بسبب وتحت عين الراعي الأميركي ووكلائه المعروفين جدا، كفانا بيعا للبلد بعقلية نيرون، والبلد اليوم مستنزف بشدة، وبحاجة إلى نفط وعروض إنقاذ وبنية تحتية ومعامل كهرباء وسكة حديد والإيراني أو الصيني يعرضها اليوم بسخاء، وعلى الحكومة التعامل مع هذا العرض بجدية وضرورة وطنية، وإذا كانت واشنطن حريصة فعلا على لبنان فلتفعل، وكفانا تعمية على اللبنانيين، وبصراحة أكثر البلد لا يتحمل زعامات سمسرة ولا يتحمل عقليات انتحارية تعيش على بيع البلد والاتجار بقراره السياسي والمالي والاجتماعي، وهنا ألفت إلى أن الدعايات الانتخابية والخطابات الابتزازية لا تبني وطنا أبدا أبدا، بل تدفع به نحو الهاوية والاندثار».