أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة ـ قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان عن تعطيلها «عملية تهريب أشخاص من سورية الى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار سيرا على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة».



وتم توقيف سيارة عند معبر الكنيسة في بلدة شدرا، وبداخله السائق اللبناني (أ. م) وثمانية رجال وامرأتان وأربعة أولاد، جميعهم من التابعية السورية، وتمكنت أيضا من توقيف اللبناني (ح. ف) الذي كان يعمل على تأمين عبور السوريين وتوصيلهم الى الطريق العام سيرا على الأقدام، فيما تمكن فان آخر نوع هيونداي من الفرار، ثم تم العثور عليه مع سيارة أخرى رباعية الدفع من دون وجود أحد بداخلها، وذلك بمؤازرة من دورية تابعة لفوج الحدود البري الأول.