صور - منصور شعبان



شيعت بمأتم جماهيري حاشد، عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر وحركة «أمل» حرم الإمام السيد موسى الصدر الحاجة السيدة بروين خليلي الصدر (أم صدري)، إلى مثواها الأخير في روضة الزهراء مدينة صور حيث أم الصلاة على جثمانها نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ثم لقن مفتي صور حسن عبدالله المرحومة الشهادة.

وقد تقدم المشاركين في التشييع النائب أيوب حميد ممثلا رئيس حركة أمل مجلس النواب نبيه بري، النائب قاسم هاشم ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النائب محمد رعد ممثلا أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا، المفتي الشيخ مدرار الحبال ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، النواب وعدد من المسؤولين اللبنانيين والأجانب.

موكب التشييع انطلق من أمام مؤسسات الإمام الصدر، حيث حمل النعش على أكف ثلة من عناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية تقدمهم حملة الأكاليل وسيارات الإسعاف وقد جاب شوارع مدينة صور الرئيسية وصولا إلى جبانة العائلة التي تقبلت وقيادة حركة «أمل» واجب العزاء.