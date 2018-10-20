٭ ماذا يقول فرنجية عن لقائه مع جعجع؟: عن لقائه مع د.سمير جعجع أورد رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في إطلالته الإعلامية مساء أمس الأول التأكيدات التالية:

- حصول اللقاء. وتحديد مكانه «بكركي على الأرجح»، من دون تحديد زمانه (بعد الحكومة على الأكيد).

- عدم وجود أوجه شبه بين لقاء «المردة» ـ القوات ولقاء التيار الوطني الحر ـ القوات لا من حيث الشكل (شمبانيا وقالب حلوى) ولا من حيث المضمون (اتفاق خطي).

- التخفيف من المضمون السياسي و«التحالفي» لهذا اللقاء، خصوصا ما له علاقة بموضوع رئاسة الجمهورية المقبلة.

- الاستعداد لتولي دور وساطة بين القوات وحزب الله إذا طلب جعجع ذلك.

٭ أرسلان لديه أمل بـ «الدرزي الثالث»: تؤكد مصادر قريبة من الوزير طلال أرسلان أنه أخذ تطمينات بأن الوزير الدرزي الثالث سيكون من لائحته، وهو ما لمسه من رئيس الجمهورية لدى زيارته له مع كتلة «ضمانة الجبل»، حيث أودعه اللائحة التي تضم أسماء من الحزب الديموقراطي اللبناني وأصدقاء من الخط السياسي للحزب. ولا يوجد اسم مشترك على اللائحتين كما سرب، ولم يدخل ارسلان في لعبة الاسم المشترك أو التوافقي، وهو يريده حزبيا بعد أن أبعد نفسه عن التوزير. وخارج هذه المعادلة، فإن التمثيل الدرزي في الحكومة يكون منقوصا.