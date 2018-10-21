بيروت - داود رمال: توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وعلى تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة لتطوير التعاون في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال عون لباشنيان في قصر بعبدا أمس.

و​في مستهل اللقاء، رحب عون برئيس وزراء ارمينيا، مهنئا بنجاح القمة الفرانكوفونية التي عقدت في يريفان الاسبوع الماضي، شاكرا الحفاوة التي لقيها وأعضاء الوفد اللبناني المرافق خلال وجودهم في هذه القمة «التي اكدت قراراتها وتوصياتها على اهمية العلاقات بين الدول الفرانكوفونية وضرورة تطويرها».

وأشاد عون بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مقدرا مساهمة ارمينيا في قوة «اليونيفيل» في الجنوب، مشددا على الدور الفاعل الذي يلعبه الأرمن اللبنانيون في الحياة السياسية والاقتصادية في بلدهم، لاسيما وانهم يشكلون جسر تواصل مع ارمينيا.

وتطرق العماد عون الى اهمية الاتفاقات المعقودة بين لبنان وأرمينيا، داعيا الى انجاز تلك التي تم تحضيرها ولم توقع بعد. ثم عرض لمبادرة لبنان انشاء «اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار» التي سبق ان اطلع عليها الرئيس باشينيان خلال وجوده في نيويورك، متمنيا ان تكون ارمينيا في طليعة الدول الموقعة على اقامة هذه الاكاديمية بعد انجاز الاتفاقية الخاصة بها.

من جهته، شكر رئيس وزراء ارمينيا، الرئيس عون على استقباله وعلى حضوره القمة الفرانكوفونية في يريفان، مركزا على اهمية الدور الذي يلعبه لبنان في المنظمة الفرانكوفونية.

وشدد الرئيس باشينيان على تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في المجال الاقتصادي، متطلعا الى المزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية في البلدين.

وعبر باشينيان عن دعم بلاده لقرار لبنان انشاء «اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار» التي ستفسح المجال امام المزيد من الحوار بين الحضارات والاديان والثقافات.

وقال ان بلاده ستواصل العمل ضمن «اليونيفيل» للمحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب، مشيرا الى ان وزير الدفاع الارمني سيزور قوات بلاده على الحدود اللبنانية، لتأكيد هذا الدعم. وبعدما اشار الرئيس باشينيان الى القواسم المشتركة بين الشعبين اللبناني والارميني والعلاقات الراسخة بينهما، اعرب عن امله في ان تعقد اللجنة المشتركة اللبنانية- الارمينية اجتماعا في وقت قريب لدراسة المواضيع المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

ثم كانت جولة افق في اوضاع المنطقة والتطورات الاخيرة.

وبعد انتهاء اللقاء، دون باشينيان كلمة في سجل التشريفات في قصر بعبدا، عبر فيها عن سعادته لزيارة لبنان، منوها خصوصا بدور الرئيس عون وبالعلاقات الثنائية.

​وبالتزامن، استقبلت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون، قرينة الرئيس باشينيان، آنا هاغوبيان وشكرتها على الحفاوة التي لقيتها خلال وجودها في يريفان مع رئيس الجمهورية في القمة الفرانكوفونية، مؤكدة على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين اللبناني والارميني.

​بدورها، عبرت السيدة هاغوبيان عن سعادتها لوجودها في بيروت، مشيدة بالشعب اللبناني وبدور اللبنانيين الارمن، وتم التداول في عدد من المواضيع الاجتماعية والإنسانية.