نفت وزارة الخارجية السورية «بشكل قاطع» أمس وجود أي نوع من التواصل أو المفاوضات مع تركيا، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، تعقيبه على تأكيد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول وجود مفاوضات مباشرة مع سورية في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب، وقال ان الحكومة، تنفي بشكل قاطع وجود أي «نوع من التواصل والمفاوضات» مع أنقرة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب». واتهم المصدر تركيا بما قال انها «الداعم الرئيسي للإرهاب».



وكان وزير الخارجية التركي قال في حديث لإحدى القنوات التركية ان بلاده تتواصل مع سورية حول القضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب وان المفاوضات اللازمة جارية على مستوى الخدمات الخاصة والاستخبارات.