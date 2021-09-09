أكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في «الاتحاد العام للفلاحين»، محمد الخليف، عدم وجود بديل عن استيراد مادة القمح لتغطية النقص الحاصل في الإنتاج المحلي العام الحالي.



وأضاف الخليف، في تصريح نقله موقع الاقتصادي، أن حاجة سورية من القمح تتجاوز مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن كامل الإنتاج المحلي خلال العام الحالي وصل إلى 400 ألف طن فقط انخفاضا من 600 ألف طن العام الماضي. وأوضح الخليف أن وزارة التجارة الخارجية، طلبت استيراد 225 ألف طن من مادة القمح، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج إلى كميات أكبر من ذلك بكثير.



وعزا الخليف سبب انخفاض الإنتاج المحلي من القمح خلال العام الحالي إلى الجفاف من جهة، وإلى «قيام الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على شمال شرق سورية، بمنع الفلاحين من تسليم إنتاجهم إلى مراكز الحبوب التابعة للحكومة».