باشرت أطراف التفاوض تنفيذ البند الثاني من اتفاق «التسوية» في أحياء درعا البلد ومخيم «درعا» وحي طريق السد أمس، حسبما أفادت وكالات ومواقع اخبارية.



ونشرت شبكات محلية مقاطع مصورة، قالت إنها لدخول وفد روسي برفقة «اللواء الثامن» التابع لـ«الفيلق الخامس» المشكل روسيا، إلى جانب عناصر وضباط من الجيش على رأسهم رئيس «اللجنة الأمنية»، اللواء حسام لوقا.



ويشمل البند الثاني من الاتفاق إجراء تفتيش في الأحياء المحاصرة، ونشر نقاط عسكرية، حددتها الأطراف المفاوضة.



وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن وحدات من الجيش دخلت أمس إلى منطقة درعا البلد وتم رفع العلم فوق مركز التسوية في حي الأربعين.



وذكرت أن وحدات من الجيش بدأت بتثبيت عدد من النقاط تمهيدا لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة. ونشرت الوكالة صورا لعمليات انتشار الجيش.