أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس مقتل اثنين من جنودها وجرح ثلاثة في هجوم بمنطقة إدلب في شمال غرب سورية.



وقالت الوزارة ان هجوما استهدف «وحدة عائدة من دورية» في محيط إدلب وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة، وأن القوات كانت تقوم بـ«عملية بحث وتمشيط»، وتم نقل الجنود الجرحى إلى أحد المستشفيات.



ولم تكشف وزارة الدفاع التركية عن كيفية حدوث الهجوم، لكن وكالة «فرانس برس» نقلت أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة على طريق إدلب-بنش.



وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين في تغريدة «سنثأر لجميع شهدائنا»، مقدما تعازيه لأسر الجنود القتلى.



إلى ذلك، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برفقة قادة الجيش، جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولاية هطتاي على الشريط الحدودي مع سورية، بحسب وكالة «الأناضول» التركية.



ورافق الوزير في جولته، رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى أف ساوار. وذكرت الوكالة أن أكار والوفد المرافق له وصلوا إلى قيادة قطاع منطقة عمليات «درع الربيع» التابع لقيادة الفيلق السادس عند نقطة الصفر على الحدود السورية.



وعقد أكار اجتماعا مع قادة الوحدات على خط الحدود وما بعده، تم خلاله مناقشة آخر التطورات الميدانية والأنشطة التي سيتم تنفيذها.