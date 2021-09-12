قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة ان خط الغاز العربي جاهز داخل سورية لنقل الغاز المصري إلى لبنان.



وصرح طعمة لوكالة الأنباء السورية (سانا) بأن سورية ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات، الأمر الذي اعتبر أنه «سينعكس بالفائدة على عمليات توليد الطاقة الكهربائية».



وأضاف أن خط الغاز أجريت عليه عمليات الصيانة باعتباره جزءا من شبكة الغاز الداخلية بعد تعرضه لما وصفه بـ «عشرات الاعتداءات الإرهابية وسرقة الإرهابيين لتجهيزات محطات الصمامات المقطعية الثلاث من جهة الحدود الأردنية».



وكلف إصلاح الخط «مليارات الليرات السورية»، حسب طعمة الذي أوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين سورية ومصر عام 2000 وانضمام الأردن إليها عام 2001 وقع على عاتق كل بلد إنشاء جزء من خط الغاز العربي الواقع ضمن أراضيه.



كما لفت إلى أن هناك وصلة من خط الغاز بطول 600 متر ضمن المنطقة الحدودية بين سورية ولبنان يحتاج الكشف عليها إلى تنسيق بين البلدين.



ويبلغ طول خط الغاز العربي وفق طعمة 320 كيلومترا من الحدود الأردنية إلى الريان وسط سورية بقطر 36 إنشا واستطاعة نقل 10 مليارات متر مكعب سنويا، والخط باتجاه لبنان من الريان إلى الدبوسية بطول 65 كيلومترا وقطر 24 إنشا وداخل الأراضي اللبنانية إلى محطة دير عمار نحو 36 كيلومترا.



واتفق وزراء الطاقة في كل من مصر وسورية ولبنان والأردن، خلال الاجتماع الرباعي الأسبوع الماضي على أن تتحمل كل دولة تكلفة إصلاح شبكة نقل الغاز ضمن أراضيها، مؤكدين أن الدول الأربع ستكون جاهزة خلال ثلاثة أسابيع، لمراجعة الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية لمشروع إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية.



وبحسب طعمة، فسورية ستستفيد من إعادة تفعيل خط الغاز من خلال الحصول على كميات من المادة لدعم توليد الطاقة الكهربائية، مبينا أن الجانب اللبناني طلب 600 مليون متر مكعب من الغاز بالعام، أي بمعدل 1.6 مليون متر مكعب يوميا.