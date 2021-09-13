قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا تشهد حاليا تعاونا أفضل من المجتمع الدولي للعودة الآمنة للاجئين.



وأوضح تشاووش أوغلو في تصريح صحافي أمس، أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي قدم إلى تركيا مؤخرا، وأنهم يعملون مع المفوضية للإعادة الآمنة للاجئين إلى بلدانهم، وخاصة سورية.



وأضاف «بدأنا نشهد الآن تعاونا أفضل من المجتمع الدولي بشأن إعادة اللاجئين بشكل آمن إلى بلدانهم».



وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا هي البلد الذي يستضيف العدد الأكبر من السوريين، لافتا إلى أنهم بدأوا بمبادرة تعاون مع دول الجوار التي تستضيف السوريين وهي لبنان والأردن والعراق.



وأكد ضرورة تنفيذ مشاريع التعليم والصحة والتوظيف للعائدين كما في إدلب بدلا من دفع الناس قسرا للعودة.



ولفت إلى أن أوروبا تعارض حتى إعادة إعمار سورية، مضيفا «صحيح، إعادة إعمار بلد أو أي مكان تستمر فيه الحرب أمر غير واقعي»، لكن «تلبية الاحتياجات الأساسية على الأرض لا يعني إعادة بناء الدولة».



واستطرد «الأمر ذاته ينطبق على أفغانستان، لكن بسبب الوضع الحالي فيها ليس من الصواب ومن غير الممكن إرسال الناس على الفور».