أكدت مديرة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي السورية نور حبوب، أن مجلس التعليم العالي أصدر قرارا سيتم بموجبه رفع رسوم التعليم الموازي بنسبة 50% عن رسوم العام الماضي.



ولم تذكر حبوب، في حديث إلى إذاعة «شام اف ام» المحلية، أي تفاصيل إضافية عن سبب رفع الرسوم.



ووفقا للرسوم التي سبقت صدور القرار، يبلغ قسط التعليم الموازي في الجامعات 200 ألف ليرة سورية لطلاب كليتي الطب البشري والصيدلة، و150 ألف ليرة لطلاب الهندسة بفروعها وكليات الفنون الجميلة.



كما يصل القسط إلى 100 ألف ليرة سورية لطلاب كليات الزراعة، و75 ألفا لطلاب كليات العلوم، و70 ألف ليرة لطلاب كليات الآداب والعلوم الإنسانية، إضافة إلى 60 ألف ليرة لبقية المعاهد العليا.



ويحق لجميع الطلاب السوريين ومن في حكمهم ممن تقدموا أو لم يتقدموا بطلباتهم للمفاضلة العامة، وقبلوا أو لم يقبلوا، التقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي.



وفي نهاية أغسطس الماضي، رفع مجلس التعليم العالي في الوزارة الحد الأعلى لأجور الجامعات الخاصة للمسجلين في العام الدراسي الجديد، ليسجل أعلاها أكثر من 40 مليون ليرة سورية في فرع الطب البشري لكل سنوات الدراسة.



وفي 6 الجاري، أصدرت وزارة التعليم العالي مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2021- 2022، وحددت الأحد الماضي موعدا لبدء قبول طلبات المفاضلة والتسجيل المباشر في المراكز المعتمدة، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى 30 الجاري.