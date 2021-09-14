أفادت وزارة الصحة السورية بأن عدد متلقي لقاح فيروس كورونا ضمن الحملة التي أطلقتها يوم 5 الجاري بلغ أكثر من 80 ألف شخص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).



وقال المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته في فيسبوك إن «الوزارة حددت 210 مراكز معتمدة ضمن مراكز صحية و41 مشفى إضافة إلى 200 فريق جوال موزعين في معظم المحافظات وخاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والأماكن صعبة الوصول لإعطاء اللقاح».



وأضاف أن هناك «تشددا بموضوع حفظ اللقاح وتقديمه بشكل آمن وضمن شروط نموذجية، حيث تم تطعيم أكثر من 80 ألف شخص حتى الآن، خلال الحملة، مع متابعة تطعيم المدرسين والعاملين في عدد من المؤسسات ممن لدى موظفيها احتكاك مباشر مع المراجعين».



وأشار إلى أن «الحملة تشهد حاليا إقبالا كبيرا، وتهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلقي اللقاح، خاصة أن الإقبال عليه في البداية كان خجولا والوزارة ستقيم الحملة وتدرس إمكانية استمرارها» حيث يفترض أن تنتهي بعد غد الخميس.



من جانبه، قال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة توفيق حسابا في تصريح لـ «سانا» إن «الحملة تهدف إلى الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع، وخاصة مع تسجيل زيادة في عدد الإصابات»، لافتا إلى أن «عدد متلقي اللقاح في المشفى يتراوح بين 800 وألف شخص يوميا بشكل وسطي بمختلف أنواع اللقاح».



وذكرت مديرة مركز «أبي ذر الغفاري» الصحي هزار المقداد لـ «سانا» أنه «يمكن لأي شخص من عمر 18 عاما فما فوق أن يحصل على اللقاح باستثناء الحوامل والمرضعات ومن لديه أمراض تحسس سابقة والمصابين بأمراض شديدة».



وكانت وزارة الصحة في حكومة النظام قد أعنلت إطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا تشمل جميع السوريين ممن هم فوق الـ 18 عاما، مشيرة إلى أن الحملة تبدأ من 5 ولغاية 16 الجاري، وذلك بعد أيام من نشرها إحصائية تظهر ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس بشكل كبير.