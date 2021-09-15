رصد موقع تتبع حركة السفن تانكر تراكرز «Tanker Trackers»، ناقلة النفط الإيرانية «9283758 FAXON» التي قامت بتفريغ 33 ألف طن من زيت الغاز المخصص للبنان أمام ساحل بانياس السوري.



وأفاد الموقع عبر حسابه على «تويتر» أمس، بأن السفينة كان مقررا أن تصل إلى لبنان عن طريق البحر، إلا أنها توجهت بدلا من ذلك إلى ميناء بانياس.



وتابع: انه بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على الحكومة في طهران، وعدم تمكنها من التوصيل مباشرة عن طريق البحر إلى لبنان، توجهت السفينة بدلا من ذلك إلى ميناء بانياس في سورية.



وبحسب تقديرات الموقع المهتم بتتبع ناقلات النفط، فإن نقل المحروقات إلى لبنان سيتطلب 1310 شاحنات لنقل البضائع.



من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تواجد 5 ناقلات محروقات ونفط في ميناء بانياس. وقال المرصد على صفحته في «فيسبوك» إن 3 من هذه الناقلات سينقلها حزب الله إلى لبنان وان الناقلتين الأخريين ستكونان لسورية.