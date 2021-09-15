

مع دخول شهر سبتمبر، يستنفر السوريون امكاناتهم للتحضير لفصل الشتاء الذي يكون شديد البرودة في معظم المناطق، ويبادرون للحصول على وسائل تدفئة ومازوت وألبسة شتوية، وهي مستلزمات أصبحت تكوي جيوبهم في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني وعدم توافر الكثير منها خصوصا وقود التدفئة «المازوت» الذي خفضت مخصصات العائلة منه إلى 50 ليترا فقط. وكمثال على ذلك الارتفاع، تراوحت أسعار المدافئ الكهربائية بين 80 ألفا و500 ألف ليرة، علما أن الكهرباء تشهد انقطاعا لساعات طويلة تتجاوز 15 ساعة في اليوم. أما مدافئ الوقود (الصوبيا) فتراوحت بين 100 ألف ومليون ليرة للحجم الكبير. ونظرا لعجز الكثير من السوريين عن تأمين سعر المدافئ، وفي حال نجحوا في تأمينها فإنهم لا يستطيعون تأمين المازوت، فقد توجه عديدون لاستبدال مدافئ المازوت بمدافئ الحطب وتراوح سعر الحطب بين 300 و400 ليرة للكيلو، وهو ما يعني 400 الف ليرة للطن الواحد بحسب جريدة «الوطن» السورية.



وقد بين معاون مدير التموين عبدالمنعم رحال أن أسعار المدافئ مرتبطة ببيانات التكلفة التي يقدمها المنتج أو المستورد لمديرية التجارة الداخلية حيث تتم دراستها من التموين والتأكد من مطابقة الكلفة مع المادة وفي حال كانت المواصفات مخالفة للكلفة فيتم تنظيم الضبط اللازم.



في سياق متصل، بلغ سعر متر السجاد 60 ألف ليرة وبعض الأنواع 80 ألف ليرة للمتر الواحد، وأصدرت الشركة العامة لصناعة السجاد والأصواف الأسبوع الماضي قرارا يقضي بوضع تسعيرة جديدة للسجاد الصوفي، استنادا إلى دراسة التكلفة الجديدة وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد حيث حددت الشركة سعر المتر بـ 50000 ليرة كجملة للجمعيات والمؤسسات التسويقية ذات التدخل الإيجابي بما لا تقل الكمية عن 200م2، وسعر المتر 50000 ليرة جملة لباقي القطاعات بكمية لا تقل عن 500م2.



وحددت سعر المتر بـ55000 ليرة للنقدي ومبيع المفرق والسجاد المبيع للمساجد ودور العبادة بكميات دون 500م2.



في حين سعرت المتر بـ65000 ليرة تقسيطا ولكل العاملين في الدولة ولكمية 12م2 كحد أقصى ولمدة 18 شهرا ويتم دفع سلفة أولية 10%.