أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية وروسيا فيما يتعلق بسورية متطابقة، معربا عن أمله أن يكون هناك تعاون أكثر بين البلدين.



وأضاف «غوتيريش» خلال لقاء مع وكالة «نوفوستي» الروسية أن «هناك ماضيا معقدا في تاريخ العلاقات بين أميركا وروسيا بخصوص سورية، ولكن في رأيي أن المصالح الاستراتيجية للبلدين فيما يتعلق بسورية هي نفسها، لذلك آمل أن يكون هناك حوار أكثر نشاطا وتعاونا أقوى بين البلدين، الأمر الذي سيسمح لنا بالتحرك نحو حل سياسي للأزمة السورية».



وأكد أن قرار تمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية، الذي تم التوصل إليه في يوليو الفائت في مجلس الأمن الدولي، كان نتيجة مفاوضات بين واشنطن وموسكو، مشيرا إلى أنه كان قد اقترح ذلك خلال زيارته إلى موسكو في مايو الفائت، بالإضافة إلى مناقشته أيضا مع الإدارة الأميركية.



وأوضح «غوتيريش» أنه سيكون مسرورا إذا توصلت روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق مبني على الأفكار التي طرحها بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإيصال المساعدات الإنسانية من خلال خطوط الاتصال، وكذلك لتقديم الدعم إلى الشعب السوري في مختلف المجالات.



وقال العقيد الأميركي المتقاعد، روبرت هاملتون، في دراسة لمعهد «أبحاث السياسة الخارجية» الأميركي عن التدخل الروسي في سورية إن «الكرملين أعاد تأسيس نفسه كلاعب في الجغرافيا للشرق الأوسط خلال التدخل في سورية».



وسلط المعهد في تحليله الضوء على تدخل روسيا في سورية في الذكرى السادسة له، مشيرا إلى أن «الاستراتيجية التي وضعتها روسيا ضد الاستراتيجيات الغربية المشوشة والمترددة سمحت لها بتحقيق هدفها الأول المتمثل في منع سقوط حكم الأسد».