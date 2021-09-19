أعلن وزير الكهرباء السوري م.غسان الزامل أمس عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات، بعد انقطاعها بشكل تام عن محافظة دمشق مساء أمس الأول اثر خروج محطة توليد دير علي عن الخدمة. وقالت السلطات انه ناجم عن هجوم تعرض له خط الغاز العربي الذي يغذي عدة محطات لتوليد الكهرباء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن الوزير الزامل قوله إنه «تمت إعادة التغذية الكهربائية بعد نصف ساعة من وقوع الاعتداء وإقلاع محطات المنطقة الشمالية بدءا من محطة الزارة ثم جندر والناصرية وبانياس ثم محردة وإعادة التغذية الكهربائية بالتتالي بدءا من حماة وحمص ودمشق وطرطوس واللاذقية ثم إعادتها لكافة المحافظات».



وأوضح أنه بعد التحقيق تبين أن الاعتداء كان بعبوات ناسفة استهدفت خط الغاز المغذي لمحطتي تشرين ودير علي، إضافة إلى برجي توتر 400 كيلو فولت ما بين محطتي دير علي وتشرين، ما أدى إلى هبوط ضغط الغاز بشكل مفاجئ على محطة دير علي وفصلها وخروجها عن الخدمة. وقال الوزير إن محطة توليد دير علي تغذي أكثر من 50% من احتياجات سورية وأدى خروجها عن الخدمة نتيجة الاعتداء، إلى خروج باقي محطات التوليد العاملة نتيجة هبوط التردد، مشيرا إلى أن الورشات بدأت منذ الصباح الباكر أمس بإعادة إصلاح الأبراج المتضررة كما تعمل ورشات وزارة النفط والثروة المعدنية على إصلاح خط الغاز المتضرر، مبينا أن التقنين سيكون «قاسيا بعض الشيء» ريثما يتم إصلاح خط الغاز وعودة المحطة للعمل بشكل كامل، علما ان المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة تعاني من عمليات تقنين في إمداد الكهرباء تمتد لساعات.