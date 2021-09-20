كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم، أن وزارته تعمل على تأمين مواد غذائية بكميات كبيرة وتخطط لبيعها عبر «البطاقة الذكية».



وأضاف سالم، في منشور عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك» أمس، أن الوزارة تعمل على تأمين المتة وزيت عباد الشمس ومواد إضافية غيرها (لم يذكرها)، بكميات كبيرة، موضحا أنها ستضاف إلى البطاقة عند امتلاء المخازن بها. ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون عن إضافة مواد غذائية جديدة منها المتة إلى المواد التي تباع عبر «البطاقة الذكية، إذ تحدث مدير «المؤسسة السورية للتجارة»، أحمد نجم، في مارس 2020، عن قرب إضافة مادتي المتة والمعلبات الغذائية إلى قوائم البطاقة الذكية، وربط التنفيذ حينها بالاتفاق مع الموردين وتوافر كميات مناسبة في الأسواق.



وجاء إعلان سالم تزامنا مع بدء «المؤسسة السورية للتجارة»، ببيع المخصصات الشهرية من مادتي السكر «الحر» والشاي، عبر «البطاقة الذكية» دون تسجيل طلب لتسلمها. وتخصص وزارة التجارة لكل بطاقة 3 كيلوغرامات من السكر في الشهر، بسعر 2200 ليرة للكيلو الواحد. وحول آلية شراء السكر الجديدة، أوضح الوزير عمرو سالم، أن شراء الكميات المخصصة من مادة السكر الحر (غير المدعوم) لن يؤثر على حصة العائلة من السكر المدعوم التي تتسلمها عبر الرسائل وبكميات محددة خلال الشهر. وتصل مخصصات الشخص الواحد من مادة السكر عبر «البطاقة الذكية» إلى كيلوغرام واحد شهريا، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة الكاملة 6 كيلوغرامات من المادة، مهما وصل عدد أفرادها.