عدل المصرف التجاري السوري تعليمات وشروط القرض الشخصي وخصوصا مسألة تأمين الكفلاء، بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات المنح وزيادة عدد المستفيدين من القرض. وشمل التعديل الضمانات وإمكانية الاستعانة بشريك في التسديد. ونقلت صحيفة «الوطن» السورية المحلية، أن المصرف سمح للضمانة الشخصية لقرض شخصي حتى 3 ملايين ليرة سورية بتقديم كفيل واحد من موظفي القطاع العام أو العسكريين أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.



ونقلت الصحيفة عن مدير في المصرف أن ما يميز القرض الشخصي لدى المصرف التجاري أنه بعد احتساب نسبة 40% من أصل الأجر الشهري لطالب القرض تتم إضافة لها كامل التعويضات والحوافز التي يحصل عليها طالب القرض وهو ما يسمح برفع سقف القرض الذي يمكن الحصول عليه.



وفي مثال توضيحي على ذلك، فإن موظفا أجره الشهري 100 ألف ليرة يمكن حسم 40% من أجره الشهري وهو ما يعادل 40 ألف ليرة وفي حال كان يتلقى تعويضا إضافيا على راتبه الشهري 10 آلاف ليرة تضاف الـ 10 آلاف ليرة كاملة ليصبح معدل الاقتطاع من أجره الشهري 50 ألف ليرة وفي هذه الحالة يحصل الموظف على قرض 3 ملايين ليرة لمدة خمس سنوات ويطلب كفيلا واحدا يعادل أجره الشهري أجر طالب القرض.



يذكر أن معدل الرواتب للموظفين في سورية يقدر بنحو 70 ألف ليرة.