قام وزير الدفاع ورئيس هيئة اركان الجيش السوري علي أيوب بزيارة مفاجئة إلى عمان أجرى خلالها مباحثات مع نظيره رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس.



وتناولت المحادثات أمن الحدود ومكافحة الارهاب وتهريب المخدرات، على ما جاء في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.



وتأتي هذه الزيارة بعد نحو ثلاثة أشهر على زيارة قام بها وزيرا النفط والكهرباء السوريان إلى العاصمة الأردنية للبحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وكانت تلك أول زيارة لوفد حكومي سوري إلى الأردن منذ اندلاع الحرب في سورية العام 2011.



وأوضح البيان أن البحث تناول «العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الارهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات».



وأكد الجانبان «استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة».



وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة زار الأردن في الثامن من سبتمبر الجاري، واتفق مع وزراء طاقة الاردن ومصر ولبنان على خارطة طريق لنقل الغاز المصري برا الى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية.