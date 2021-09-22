أعلنت «الشركة السورية للاتصالات» عن رفع أجور خدماتها المتعلقة بخدمات الهاتف الثابت والمحمول وباقات الإنترنت وخدمة «الفايبرنت» المنزلي والتجاري اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، ما يضيف عبئا اضافيا على المواطن السوري الذي يعاني اصلا من ارتفاعات جنونية في اسعار معظم السلع الأساسية.



وبحسب منشورات للشركة عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك» أمس، ارتفع سعر باقات الشحن لأرصدة الهاتف المحمول لجميع الباقات، وتباينت الأسعار بين 400 ليرة سورية كحد أدنى للباقة بحجم تحميل 5 غيغابايت، و7500 ليرة لأعلى باقة بحجم 200 غيغابايت. ووصلت أسعار باقات الإنترنت «تراسل ADSL» وفقا لحجم الاستهلاك الشهري، إلى 2000 ليرة سورية لأقل الباقات بحجم 30 غيغابايت، و35 ألف ليرة للباقة بحجم 275 غيغابايت، كما ارتفعت أجرة تركيب الخدمة إلى 10 آلاف ليرة سورية. ورفعت «السورية للاتصالات» أجور الاشتراك الشهري المنزلي بخدمات الهاتف الثابت إلى 500 ليرة سورية، وأجور تركيبه إلى 10 آلاف ليرة سورية.



وصلت نسبة الارتفاع في الأسعار بالنسبة لخدمة «الفايبرنت» المنزلي والتجاري إلى حوالي 105% من أجورها السابقة.



إذ ارتفع سعر الباقة الأقل بسرعة 8 ميغا وحجم تحميل 225 غيغابايت من 14600 إلى 30 ألف ليرة سورية، والباقة الاعلى بحجم تحميل 375 غيغابايت من 23600 إلى 48 ألف ليرة.



كما حددت «السورية للاتصالات» أسعار باقات «الفايبر» التجاري (للأعمال)، التي تبدأ من سرعة 20 ميغابايت بـ150 ألف ليرة ارتفاعا من 75 الف ليرة حاليا، والباقة الأعلى التي تنتهي بسرعة 100 ميغابايت بـ450 ألف ليرة سورية ارتفاعا من 251 الفا سعرها الحالي.



وأوضحت شركتا الاتصالات «سيريتيل» و«MTN Syria» العاملتان في قطاع الاتصالات في سورية، عبر منشور لهما في صفحتهما الرسمية في «فيسبوك»، بعض التفاصيل عن أجور الاتصالات وباقات الإنترنت الجديدة.



ورفعت شركة «سيريتل» سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع إلى 18 ليرة سورية، وللخطوط لاحقة الدفع إلى 15 ليرة سورية.



كما التزمت شركة «MTN Syria» بذات التعديل في أجور أسعار الدقيقة الخليوية، إذ رفعت أجورها للخطوط المسبقة الدفع من 13 ليرة إلى 18 ليرة للدقيقة الواحدة، وللخطوط لاحقة الدفع من 11 إلى 15 ليرة سورية.



وأوضحت «MTN Syria»، أن نسبة ارتفاع بعض باقات الإنترنت والخدمات المقدمة بنسبة وسطية تصل إلى 45%.